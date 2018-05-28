Более половины россиян сочли выполнимыми большинство целей майского указа Путина

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Более половины россиян считают выполнимой поставленную президентом РФ Владимиром Путиным в майском указе задачу увеличить к 2024 году экспорт товаров и услуг несырьевых секторов экономики, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", поступившие в "Интерфакс".

Сциологи выявили, что 54% респондентов считают выполнимой эту задачу. При этом 15% опрошенных полагают, что эта задача "будет решена полностью", и более трети (39%) уверены, что она "будет решена частично".

При этом каждый пятый респондент (20%) считает, что эта цель не будет достигнута, а четверть опрошенных затруднились дать какой-либо ответ.

Что касается задачи добиться устойчивого роста реальных доходов граждан, а также пенсионных выплат выше уровня инфляции, то 60% опрошенных считают, что данную проблему удастся решить тем или иным образом. При этом, 13% респондентов считают, что эта задача, поставленная президентом, будет решена полностью, а 47 % полагают, что ее можно будет решить лишь частично. Около трети опрошенных (31%) полагает, что данная проблема не будет решена.

Более пессимистические оценки россиян в отношении перспективы достижения средней продолжительности жизни в РФ до 78 лет. Практически половина опрошенных (49%) считают такую перспективу нереальной, а допускают возможность достижения данной цели немногим более трети опрошенных (36%). В том, что эта задача будет решена полностью, уверен каждый десятый респондент, а частичное выполнение задачи допускают 26% опрошенных.

Социологи также установили, что менее трети россиян считают выполненными майские указы президента РФ от 2012 года, а невыполненными - 43 % респондентов.

Опрос бы проведен 20 мая среди 1500 респондентов в возрасте 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.