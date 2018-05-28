Сбежавший из дельфинария Анапы морской котик перебрался в Грузию

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В лососевом хозяйстве, находящемся в окрестностях города Поти, обнаружили морского котика Мишу, сбежавшего более двух лет назад из дельфинария Анапы, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на руководителя департамента рыболовства и мониторинга Черного моря Национального агентства окружающей среды Грузии Арчила Гучманидзе.

Глава департамента уверен, что это именно тот дрессированный морской котик Миша, который зимой 2016 года во время шторма сбежал из дельфинария в Анапе.

По его словам, тогда дирекция дельфинария переживала, что котик еще слишком мал, чтобы выжить в открытом море. При этом отмечалось, что животное очень дружелюбное и безобидное.

Как оказалось, морской котик вполне освоился в Черном море - сначала его поймали у берегов Абхазии и держали в Пицунде. Потом он сбежал и оттуда.

Гучманидзе утверждает, что в Черном море обитает только тюлень-монах. А этот морской котик, которого рыбаки обнаружили в Поти, совершенно другого вида. Чтобы изучить его агентство снаряжает на днях специальную экспедицию в Поти.

Последний раз в акватории Черного моря ученые зафиксировали появление тюленя в 1936 году.