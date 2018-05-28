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Лондонские уличные музыканты начнут принимать пожертвования с карт и смартфонов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Власти Лондона запустили программу, позволяющую уличным музыкантам принимать пожертвования с помощью бесконтактных платежей, сообщает "Би-би-си".

"Теперь еще больше жителей Лондона смогут помочь талантливым уличным артистам, - заявил мэр Лондона Садик Хан. - Чтобы сохранить статус мировой столицы музыки, нам жизненно необходимо поддерживать будущих звезд".

Благодаря нововведению музыканты смогут подключить к своим мобильным устройствам компактные терминалы, настроенные на списание фиксированной суммы посредством бесконтактных платежей с карт или смартфонов.

В тестировании новой системы приняла участие профессиональная уличная певица Шарлотта Кэпмбелл. Прохожие могли пожертвовать ей 2 фунта ($2,7), и она отметила значительный рост своего заработка.

Как говорится в сообщении организации уличных музыкантов Busk in London, разработавшей системы бесконтактных пожертвований вместе с iZettle, в ближайшие месяцы возможность собирать деньги таким способом появится у артистов во всех районах Лондона.

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Теги: Лондон
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