Аббас связал свою недавнюю болезнь с "Иерусалимским вопросом"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в понедельник заявил, что его здоровье ухудшилось после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля, сообщает The Times of Israel.

"Мы достигнем наших целей - получим независимое государство со столицей в Иерусалиме. И если вопрос Иерусалима довел меня до больницы, то я выписался для того, чтобы назвать Иерусалим столицей Палестины", - заявил Аббас. Он добавил, что полностью выздоровел и со вторника вернется к работе.

83-летний глава палестинской администрации Махмуд Аббас был госпитализирован 20 мая из-за высокой температуры после операции на ухе. В понедельник 28 мая его выписали из больницы.