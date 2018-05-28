Крупнейшая гидроэлектростанция Грузии возобновит работу через два дня

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ингурская ГЭС, , на которой вечером 24 мая произошла авария, в результате чего возник острый дефицит электроэнергии в стране, в том числе в Абхазии, возобновит работу в обычном режиме, предположительно, через два дня.

"Очаг наводнения ликвидирован. Сейчас все приведено в порядок, агрегаты подготовлены к запуску, однако идет процесс заполнения (водой - ИФ) деривационного тоннеля, который был опустошен. К настоящему времени он заполнен уже на треть. Мы думаем, что через два дня станция будет запущена", - заявил технический директор Ингурской ГЭС Гия Хубуа журналистам в понедельник.

При этом он отметил, что на данный момент энергоснабжение Грузии осуществляется за счет электроэнергии, вырабатываемой на других ГЭС и тепловых электростанциях, а также ее импорта из соседних стран.

Что касается Абхазии, электроэнергия туда сейчас поступает из России по ЛЭП 220 "Салхино", а также с входящей в комплекс Ингурской электростанции "Перепадной ГЭС 1", а остальное поставляет грузинская сторона.

Как сообщалось, причиной аварии на Ингурской ГЭС стало повреждение водопроводной трубы турбины, в результате чего произошло затопление нижнего этажа машинного зала, что привело к остановке основных агрегатов станции.

Ингурская ГЭС, установленная мощность которой составляет 1,3 тыс. МВт, была введена в эксплуатацию в 1978 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище - на территории, контролируемой Грузией.

В вопросах функционирования объектов Ингурской ГЭС, на долю которой приходится почти половина энергоснабжения страны, в том числе Абхазии, грузинская и абхазская стороны действуют согласованно. В 1992 году между сторонами была достигнута договоренность о распределении выработки электроэнергии с Ингурской ГЭС в пропорции 60% Грузии и 40% Абхазии.