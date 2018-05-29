В Эстонии выберут предстоятеля Эстонской православной церкви Московского патриархата

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Эстонии во вторник состоится собор Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП), на котором предстоит избрать ее предстоятеля.

"Собор пройдет в храме Александра Невского в Таллине 29 мая на 41-й день после кончины митрополита Корнилия", - сообщил ранее секретарь Синода ЭПЦМП Даниил Леписк.

5 мая 2018 года в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре состоялось заседание Синода Эстонской православной церкви, на котором кандидатами на избрание предстоятеля Церкви были представлены два священнослужителя.

Ими стали архиепископ Верейский Евгений, викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель Учебного комитета Русской православной церкви, ректор Московской духовной академии, а также епископ Нарвский и Причудский Лазарь, временно управляющий Эстонской православной церковью.

Согласно Уставу ЭПЦМП, "предстоятель Эстонской православной церкви избирается Собором Эстонской православной церкви из числа кандидатов, представленных Синодом Эстонской православной церкви, утверждаемых патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом".

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни.

По данным ЭПЦМП, прихожанами Эстонской православной церкви Московского патриархата считают себя от 150 тыс. до 170 тыс. верующих.