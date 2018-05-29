Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

Химики описали новый тип пространственной изомерии органических соединений. Разница между молекулами одинакового состава в этом случае определяется изменением угла между определенными химическими связями, и до этого не могла быть выражена в рамках номенклатуры IUPAC. Для обозначения нового вида изомеров, которые ученым удалось и синтезировать экспериментально, и исследовать с помощью численного моделирования, был предложен термин "акамптизомерия".

Впервые экспериментально доказано, что принцип Ландауэра работает для квантовых систем , которые могут одновременно находиться в суперпозиции состояний. Другими словами, подтверждено, что при стирании одного бита информации из квантовой системы в ней неизбежно выделяется небольшое количество тепла. Для этого ученые смоделировали двухуровневый кубит с помощью ультрахолодного иона кальция-40, пойманного в линейную электромагнитную ловушку, а затем записывали и стирали из него информацию с помощью лазера. Полученный результат означает, что крупные квантовые компьютеры будут страдать от принципиально неустранимых проблем охлаждения, аналогичных проблемам классических компьютеров.

В мире 22 мая 2018 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест Читать подробнее Продолжительный сон в выходные дни может компенсировать негативное воздействие его недостатка в течение рабочей недели. Считается, что взрослому человеку необходимо спать около семи часов в сутки как в рабочие, так и в выходные дни, и что "отоспаться впрок" или "доспать" недостающее нельзя. Исследование, в котором приняли участие 38 тысяч шведов, показало, что те, кто на выходных спал больше восьми часов, а в рабочие дни — меньше пяти, примерно так же рисковали умереть от различных причин, как и те, кто каждый день спал по шесть-семь часов.

По результатам десятилетнего исследования, проведенного в Китае на выборке в 460 тысяч человек, установлено, что ежедневное употребление в пищу куриных яиц снижает риск возникновения ишемической болезни сердца и инсультов. Менее вероятным становится также риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний в целом, и от геморрагического инсульта в частности. Как известно, куриные яйца служат источником холестерина, но в них также имеется много белков, витаминов и биоактивных компонентов, фосфолипидов и каротеноидов.

Первый независимый анализ останков Адольфа Гитлера , которые все это время хранились в архивах ФСБ, подтвердил их подлинность. Французские судебные эксперты проанализировали фрагменты челюстей, обнаруженные в 1945 году советскими военными на месте захоронения кремированных останков Адольфа Гитлера и Евы Браун. Исследователи сравнили челюсти с сохранившимися рентгеновскими снимками Гитлера, а также провели элементный и микроскопический анализ эмали. По заключению ученых, фрагменты костей подлинные и действительно являются останками Гитлера, который, таким образом, достоверно погиб в 1945 году.

Нейросеть научилась менять песням жанр , стиль и набор инструментов. Для этого она переводит исходную музыкальную запись в высокоуровневое представление, а затем синтезирует из него запись той же мелодии в новом жанре и на новых инструментах. Для отработки алгоритма было проведено множество экспериментов, в ходе которых, в частности, нейросеть превратила песню Рианны в симфоническое произведение, написанное в стиле Моцарта. Эксперименты также показали, что людям сложно отличить настоящие произведения от тех, которые были созданы искусственно.

Холдинг "Российские космические системы" представил проект спутниковой системы глобальной связи , развертывание которой предполагается завершить к 2025 году. Новая система получила название "Эфир". В ее состав планируется включить 288 спутников на орбите высотой 870 километров. Система обеспечит доступ в интернет, голосовую связь, а также дистанционное управление беспилотниками.