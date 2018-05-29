Израильская авиация нанесла 35 авиаударов по целям в секторе Газа

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ВВС Израиля во вторник осуществили 35 авиаударов по семи целям, расположенным на территории сектора Газа, в ответ на ракетные обстрелы Израиля из этого района, сообщает сайт издания The Times of Israel со ссылкой на заявление израильских военных.

Согласно заявлению, целями авиации стали оружейные склады и административные объекты, принадлежащие движению ХАМАС и группировке "Исламский джихад".

Кроме этого, военные сообщили, что разрушили туннель террористов на границе с Египтом.

Ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на армейские источники сообщила, что по территории Израиля было выпущено 27 минометных снарядов, однако "большинство из них были успешно перехвачены израильской противоракетной системой "Железный купол".