Посольство РФ в Лондоне сообщило о задержаниях детей из России без сопровождения

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Посольство России в Великобритании сообщило о нескольких случаях задержания несовершеннолетних россиян, прибывших в Великобританию без сопровождения взрослых.

"В последнее время имели место немотивированные задержания и допросы сотрудниками Пограничной службы МВД Великобритании российских несовершеннолетних граждан, следующих в страну без сопровождения взрослых", - сообщили в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что одним из "наиболее вопиющих примеров превышения полномочий сотрудников паспортного контроля в аэропорту "Хитроу" явилось задержание несовершеннолетнего, прибывшего сюда на законных основаниях, то есть имел соответствующую визу и согласие родителей на выезд без сопровождения".

"Ребенок был помещен в изолированную комнату центра задержания, предназначенную для содержания взрослых. Отобраны все личные вещи, в том числе любые средства связи. На протяжении 12 часов задержания сотрудники Погранслужбы трижды по 40 минут допрашивали ребенка. При этом его родителей проинформировали о случившемся почти через девять часов после задержания. Ребенка отказались передать как встречающему его родственнику, так и сотруднику посольства", - утверждают в диппредставительстве.

В российском посольстве рассказали, что "под надуманным предлогом "отсутствия уверенности в безопасном пребывании несовершеннолетнего на территории Великобритании" Погранслужба приняла решение отправить ребенка ночным рейсом в Москву. По существу это отражает сформировавшийся дискриминационный подход британских властей в отношении российских граждан".

В связи с этим в посольстве РФ призывают родителей, планирующих путешествие детей в Великобританию, оценивать целесообразность поездок и связанные с ними риски, а при невозможности отложить поездку проверить комплект документов.