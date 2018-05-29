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Саакашвили 3 июня в Польше представит программу развития Украины

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии, лидер украинского "Руха новых сил" Михаил Саакашвили объявил, что в воскресенье в польском Перемышле представит свою программу развития Украины и "абсолютно новую модель" страны.

"3 июня мы проведем мероприятие в Перемышле, на границе с Украиной, где я буду представлять свою программу развития и абсолютно новую модель Украинского государства", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Гааге.

Саакашвили подчеркнул, что намерен продолжать борьбу за изменение политической системы как в Украине, так и в Грузии.

"В этом году у нас президентские выборы в Грузии, и человек, которого я буду поддерживать, надеюсь, победит на этих выборах. Параллельно я занимаюсь процессами в Украине, потому что для меня это совместная борьба", - отметил он.

Экс-президент Грузии вновь заявил, что у него нет политических амбиций на Украине, но он хочет, чтобы она была демократической страной и чтобы члены его команды были представлены в украинской власти.

При этом, отвечая на вопрос агентства "Интерфакса" о том, кого из кандидатов он готов поддержать на президентских выборах, Саакашвили указал, что к кандидатам, которые сейчас объявляют о своих намерениях баллотироваться в президенты Украины, "есть много вопросов, и они остаются частью старой системы".

"Среди них есть и мои друзья, но Украине нужны новые кандидаты и новые лица", - считает политик.

Саакашвили отметил, что поддерживает идею так называемых народных праймериз, и прогнозирует, что в результате таких праймериз могут появиться новые, неожиданные лидеры общественного мнения.

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Теги: Украина, Михаил Саакашвили
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