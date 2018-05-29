Allergan отозвала партию контрацептива из-за ошибочной замены части таблеток плацебо

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ирландская фармацевтическая компания Allergan Plc отзывает один лот контрацептивного препарата Taytulla после обнаружения, что из-за ошибки в упаковки попали капсулы с плацебо вместо действующего вещества.

В компании сообщили, что в упаковках из указанного лота капсулы, прием которых предписан в первые четыре дня терапии, не содержат действующего вещества, хотя должны. Этот факт не очевиден как для женщин, уже принимавших препарат, так и для только начинающих его принимать, отмечают в Allergan.

В компании предупреждают женщин, принимавших Taytulla, о риске нежелательной беременности, и рекомендуют им проконсультироваться с врачом.

Ошибка была допущена в отношении одного лота Taytulla, распространявшегося в качестве образца среди докторов по всему миру, говорится в сообщении Allergan. Проблема была выявлена одним из врачей, отмечают в компании.

Противозачаточный препарат должен приниматься регулярно, каждый день, чтобы быть эффективным, пишет MarketWatch.

Акции Allergan в ходе торгов в Нью-Йорке во вторник теряют в цене 1,4%.