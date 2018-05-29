Управляющий директор ЕБРР уличил украинский ТВ-канал в фейковой новости

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж (Francis Malige), который с 1 июня будет отвечать и за деятельность ЕБРР на Украине, уличил одну из программ украинского телеканала "1+1" в распространении недостоверной информации.

Он привел в фейсбуке кадр из телерепортажа, на котором показаны жена и старший сын министра финансов Украины Александра Данилюка в доме с камином и лепниной в качестве доказательства того, что глава Минфина купил себе квартиру в Лондоне за миллион долларов.

"Журналисты, которые его подготовили, имеют отменное чувство этики: они размыли лицо сына Ольги и Александра. Единственная проблема с этим блестящим журналистским расследованием: фотография-"доказательство" была сделана в Париже, в квартире моей семьи", - написал Малиж.

Он подчеркнул, что точно знает, когда министр и его семья провели чудесный вечер с ним - во время рождественских каникул.

"Камин и лепнина все еще в Париже, спасибо вам большое", - подытожил управляющий директор ЕБРР.

Как сообщалось, министр финансов Александр Данилюк в апреле опроверг информацию о наличии у него собственной или арендованной квартиры в Лондоне. "1. Собственной квартиры в Лондоне не имею. 2. В аренде квартиры в Лондоне также не имею. 3. А вот конфликт с Коломойским (украинский бизнесмен Игорь Коломойский, совладелец телеканала "1+1" - ИФ) - имею", - сказал тогда глава Минфина.

Ранее в сюжете программы "ТСН" на телеканале "1+1" появилась информация о приобретении Данилюком элитной квартиры в Лондоне.