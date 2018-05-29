Франция не будет транслировать ЧМ-2018 на уличных экранах из соображений безопасности

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Франция не будет транслировать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, на уличных экранах в общественных местах из-за потенциальной террористической угрозы, сообщает во вторник на своем сайте газета "Фигаро" со ссылкой на главу МВД Франции Жерар Коллон.

"Я призываю должностных лиц обратить внимание, что большие экраны ни при каких условиях не могут быть размещены на открытом пространстве в общественных местах. В контексте нынешней террористической угрозы предписания, которые действовали во время Чемпионата Европы по футболу (проходил во Франции в 2016 году - ИФ), будут снова применены", - говорится в телеграмме Ж.Коллона, копия которой имеется в распоряжении французских журналистов.

Он подчеркнул, что публичные трансляции могут быть организованы только в закрытых зонах, куда можно обеспечить безопасный контролируемый доступ, таких как стадионы, театры, выставочные центры и т.д.

Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

В 2016 году во время Чемпионата Европы во Франции были введены особые меры безопасности, запрещавшие установку больших экранов для спортивных трансляций на открытом незащищенном пространстве в общественных местах из-за угрозы терактов. Для таких трансляций было отведено всего 10 фан-зон с повышенным уровнем охраны. В то же время, в ходе турнира во Франции несколько раз возникли масштабные беспорядки с участием футбольных фанатов.