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Губернатор Миссури подал в отставку на фоне сексуального скандала

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Миссури Эрик Грейтенс подал в отставку, решив не дожидаться процедуры импичмента, которую хотело инициировать заксобрание штата, сообщает во вторник The Hill.

Его полномочия формально истекают в пятницу, пишет газета.

Грейтенс заявил, что "покидает поле битвы с высоко поднятой головой", а все обвинения в свой адрес назвал незаконным преследованием.

Ранее законодательное собрание Миссури подняло вопрос об импичменте губернатору на фоне уголовных обвинений во вторжении в личную жизнь и шантаже, выдвинутых в его адрес. Якобы Грейтенс сделал интимное фото своей любовницы и угрожал опубликовать его, если она расскажет об их связи.

После публикаций в прессе политику пришлось признать факт супружеской измены, однако обвинения в шантаже он отрицает.

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Теги: Миссури, США
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