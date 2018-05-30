Губернатор Миссури подал в отставку на фоне сексуального скандала

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Миссури Эрик Грейтенс подал в отставку, решив не дожидаться процедуры импичмента, которую хотело инициировать заксобрание штата, сообщает во вторник The Hill.

Его полномочия формально истекают в пятницу, пишет газета.

Грейтенс заявил, что "покидает поле битвы с высоко поднятой головой", а все обвинения в свой адрес назвал незаконным преследованием.

"People of good faith know that I am not a perfect man, but I have not broken any laws," Gov. Eric Greitens said, citing "legal bills" and "endless personal attacks" negatively affecting his loved ones as the reason for his resignation https://t.co/oSrTPtrxAC pic.twitter.com/eP2ad5YpwI — POLITICO (@politico) 29 мая 2018 г.

Ранее законодательное собрание Миссури подняло вопрос об импичменте губернатору на фоне уголовных обвинений во вторжении в личную жизнь и шантаже, выдвинутых в его адрес. Якобы Грейтенс сделал интимное фото своей любовницы и угрожал опубликовать его, если она расскажет об их связи.

После публикаций в прессе политику пришлось признать факт супружеской измены, однако обвинения в шантаже он отрицает.