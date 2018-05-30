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Три человека погибли в аварии со скорой в Забайкалье

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения машины скорой помощи с мотоциклом и грузовиком в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"Авария произошла около 1:00 по местному времени среды на федеральной автодороге "Иркутск-Чита", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель скорой допустил столкновение с мотоциклом, который ехал в попутном направлении с выключенными фарами. От удара скорая опрокинулась на бок и по касательной столкнулся с большегрузом, двигавшимся во встречном направлении.

В результате аварии водитель мотоцикла и его пассажир-девушка скончались на месте. Кроме того, погиб пассажир скорой, которого везли в больницу. Один человек госпитализирован с переломом предплечья и ушибами.

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Теги: Забайкалье
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