В Париже из-за ливня затопило улицы и станции метро

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Из-за ливня в ночь на среду в Париже оказались затоплены улицы и некоторые станции метро, сообщает в среду информационный интернет-портал Local.

В сообщении отмечается, что поезда не останавливались на станциях Журден и Кремлен-Бисетр, расположенных на линиях 11 и 7. Кроме того, была прервана работа первой линии парижского метрополитена. Она до сих пор не восстановлена.

По информации портала, из-за непогоды представителям местных властей пришлось эвакуировать 450 человек из здания в коммуне Шатне-Малабри на юго-западе Парижа.