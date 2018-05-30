В Иране в третий раз переизбрали главу парламента

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Иранские парламентарии в среду поддержали кандидатуру Али Лариджани на выборах председателя Исламского консультативного совета (меджлиса, парламента Исламской республики Иран), сообщает агентство ИРНА.

За кандидатуру Лариджани высказались 147 из 279 депутатов. Главный конкурент Лариджани - Мохаммад Реза Ареф - набрал 123 голоса.

По итогам выборов Лариджани станет председателем парламента третий год подряд.

Отмечается, что по итогам первого тура голосования ни одному из кандидатов, среди которых были Лариджани, Ареф, а также Хамирреза Хаджибабаи, не удалось набрать необходимое число голосов. Последний кандидат отказался от участия во втором туре, что позволило Лариджани одержать победу.