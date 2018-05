Канадские ученые опровергли мнение о пользе БАДов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Канадские исследователи с помощью метаанализа 113 медицинских работ опровергли мнение о пользе биологически активных добавок к пище, пишет N+1 со ссылкой на Journal of the American College of Cardiology.

Ученые пришли к выводу, что самые популярные витамины и минералы никак не влияют на предотвращение риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Положительный эффект - уменьшение риска возникновения инсульта - нашли только у фолиевой кислоты.

Часто дефицит некоторых полезных веществ, получаемых из пищи (витаминов, минералов и антиоксидантов) пытаются восполнить с помощью биологически активных добавок. В связи с тем, что добавки не проходят клинических испытаний, они не считаются лекарственным средством, и их оборот практически не регулируется. Также не всегда понятно воздействие БАДов на организм.

Команда ученых под руководством Дэвида Дженкинса из Университета Торонто проанализировала публикации в рецензируемых журналах, вышедшие с 2012 года. Все они были посвящены исследованиям взаимосвязи между популярными пищевыми добавками (витамины C и D, мультивитамины, кальций, ß-каротин и другие) и риском возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и преждевременной смерти. Под мультивитаминами ученые в данном случае понимают в принципе все включенные в анализ витамины, а не только БАДы, сочетающие несколько витаминов. Всего было отобрано 113 работ, описывающих 179 рандомизированных контролируемых исследований.

Что выяснилось

Влияние приема большинства витаминных и минеральных добавок (мультивитаминов, витаминов C и D и кальция) на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний оказалось незначимым.

Прием антиоксидантов и никотиновой кислоты ученые связали с повышенным риском преждевременной смерти. Что касается положительного эффекта, то его обнаружили у фолиевой кислоты, а также в меньшей степени - комплекса витаминов группы B. Они оказались полезны для предотвращения возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности - инсульта.

С помощью проведенного метаанализа исследователи подтвердили бесполезность приема БАДов и отметили, что потенциальные положительные свойства фолиевой кислоты следует изучить далее, для выявления возможного положительного эффекта превентивного приема этой добавки.