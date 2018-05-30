Европарламент раскритиковал паспортный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Государства-члены должны усилить взаимное доверие в вопросах функционирования Шенгенского пространства, а также укрепить сотрудничество и солидарность, призвал Европарламент в принятой в среду резолюции.

Парламентарии осудили повторяющееся возобновление контроля на внутренних границах "из-за пробелов в системе совместной европейской политики предоставления убежища и недостаточной политической воли, солидарности и разделения ответственности". В настоящее время контроль на внутренних границах применяют Австрия, Германия, Дания, Норвегия, Франция и Швеция.

По мнению евродепутатов, значительное число применяемых контрольных действий не является необходимым и пропорциональным, то есть оно незаконно, отмечается в резолюции.

Первый ежегодный доклад о состоянии Шенгенского пространства (соглашения 26 государств, отменяющего паспортный и другие виды контроля на общих границах), представленный вниманию европейских депутатов, указал на главные недостатки в имплементации шенгенских правил. Документ был утвержден подавляющим большинством голосов.

Депутаты также выразили сожаление о фактах сооружения "физических границ, в том числе заграждений", между государствами-членами Шенгенского пространства.