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"Росатому" поступило предложение построить АЭС на западе Узбекистана

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Первая атомная станция в Узбекистане может быть построена в Навоийской области (запад Узбекистана - ИФ), сообщил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.

"В центре разговора был проект строительства здесь атомной станции. Нам назвали площадку в Навоийской области", - сказал Лихачев в среду после встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

По его словам, в ближайшие дни планируется выехать в область для сбора необходимой информации.

Глава ГК "Росатом" сообщил, что стороны договорились о подходах в организации проекта.

По его словам, это будет не такой контракт, когда четко определена роль заказчика и подрядчика. "Это будет подход, когда строим вместе, как для себя. Мы его применяем только в России и Белоруссии. Вместе определяем все. Это кратно сокращает сроки. Это закладывает механизмы, страхующие нас от подорожания. Главное, мы будем одновременно, не откладывая, решать проблему создания современной ядерной инфраструктуры в Узбекистане", - сказал Лихачев.

По его словам, в республике должно появиться ведомство, которое будет курировать эту работу. Также должен быть создан регулятор, который условно можно назвать атомнадзор, чтобы соблюдать принцип "четырех глаз", обеспечивающий безопасность.

Глава ГК "Росатом" отметил, что, с одной стороны, надо продвигать всю базу проекта: межправсоглашение, контракты, этапы работ и т.д. С другой - одновременно нужно создавать регулятора и отрабатывать с ним параметры площадки, проект, учитывающий сейсмику, водообеспечение, электросети и другие факторы, и вместе с тем готовить необходимые кадры.

По его данным, стройка потребует до 10 тысяч работников, сама эксплуатация станции - 1,5-1,6 тысяч работников с соответствующей подготовкой.

Лихачев сообщил, что президент Узбекистана поставил задачу готовить кадры в РФ, а также создать для этого условия в республике, а также предусмотреть возможности стажировки на объектах ГК "Росатом".

Кроме того, стороны обсудили вопросы локализации на местных предприятиях работ, которые будут осуществляться в ходе строительства станции.

Глава "Росатома" сообщил, что в ходе беседы с президентом Узбекистана речь шла о неядерном использовании атомных технологий. В частности, использовании изотопных технологий в медицине, в сельском хозяйстве и в научной сфере.

"Мы говорили об альтернативных источниках энергии. У Росатома есть предложения в этом направлении у нас могут быть точки соприкосновения с Узбекистаном в этом направлении", - отметил А.Лихачев.

"Росатом" предлагает построить в Узбекистане станцию из двух современных блоков поколения III+ ВВЭР-1200 в сроки, которая узбекская сторона посчитает приемлемыми для себя.

Узбекистан и Россия начали сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях после подписания межправсоглашения о сотрудничестве в декабре 2017 года. В настоящее время созданы две рабочие группы, которые ведут работу по проекту строительства АЭС в Узбекистане и в области научно-технологического развития. Уже в этом году для Узбекистана выделена квота на обучение студентов по ядерным специальностям в РФ.

В ноябре 2017 года по итогам переговоров в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Узбекистан были подписаны меморандум о сотрудничестве между ГК "Росатом" и академией наук Узбекистана, а также контракт на производство и поставку ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ между АО ""ТВЭЛ"" (входит в структуру "Росатома") и Институтом ядерной физики АН Узбекистана.

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Теги: Узбекистан, Росатом
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