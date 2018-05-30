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Трамп подписал закон, облегчающий доступ пациентов к экспериментальному лечению

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, разрешающий неизлечимо больным пациентам доступ к экспериментальному лечению, еще не получившему одобрение регулятора, сообщают американские СМИ.

"Благодаря закону "о праве испытать", который я сегодня подписал, пациенты с опасными для жизни заболеваниями, наконец, смогут получить доступ к экспериментальному лечению, которое моет улучшить их состояние или даже вылечить", - написал Трамп в своем твиттере.

Речь идет о лечении, которое еще не получило одобрение управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Как отмечает издание The HIill, большинство членов Демократической партии, а также организации, занимающиеся вопросами здравоохранения, выступали против этого закона. Они полагают, что принятие такой нормы может поставить под угрозу жизнь и здоровье больных людей. Также некоторые из них утверждают, что облегчение доступа к экспериментальному лечению может дать пациентам ложную надежду на выздоровление.

"Контроль FDA за доступом к экспериментальному лечению существует не просто так: он защищает пациентов от торговцев "целебными" препаратами или от экспериментального лечения, которое может принести больше вреда, чем пользы", - заявил член палаты представителей Франк Паллон.

Сторонники закона полагают, что он предоставит смертельно больным пациентам возможность испробовать новое лечение, отмечает издание.

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Теги: США, Дональд Трамп
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