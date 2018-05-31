Медведев прибыл в Таджикистан

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Душанбе.

В столице Таджикистана в четверг состоятся переговоры Медведева с руководством республики, а так же ряд двусторонних встреч с главами правительств государств-участников СНГ.

Медведев побеседует с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а затем проведет уже полноценные переговоры с премьер-министром этой страны. После церемонии подписания совместных документов состоится пресс-конференция Дмитрия Медведева и Кохира Расул-зода.

Затем 1 июня состоится заседание Совета глав правительств стран СНГ.