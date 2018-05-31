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Парламент Казахстана закрепил пожизненное председательство Назарбаева в совбезе

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О Совете безопасности Республики Казахстан", передал корреспондент "Интерфакса".

"Устанавливается, что первому президенту Республики Казахстан - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет Безопасности в качестве председателя", - говорится в заключении комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Как сообщалось, проект закона "О Совете безопасности" разработан в соответствии со статьей 33 конституционного закона "О президенте".

"Проект закона определяет правовой статус, компетенцию и организацию деятельности Совета безопасности, таким образом, законопроектом предлагается признать координирующим конституционным органом Совет безопасности", - сказал ранее министр юстиции Марат Бекетаев на пленарном заседании.

По словам министра, проект закона состоит из трех глав. Глава первая определяет правовой статус, основы деятельности, задачи и функции Совбеза. К задачам Совбеза относятся рассмотрение основных направлений госполитики в области национальной безопасности, обороноспособности страны, также координация деятельности государственных органов и организация в этих направлениях.

Вместе с тем, рассматриваются и другие задачи в соответствии с законодательством, решением председателя Совета безопасности.

"Глава вторая закрепляет состав Совета безопасности, полномочия его председателя и членов, а также деятельность Совета безопасности. Таким образом, предлагается закрепить следующие полномочия: осуществление руководства деятельностью Совета безопасности, созыв заседаний и оперативных заседаний совета, утверждение положения о Совете безопасности, а также осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством. Информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности СБ осуществляет аппарат СБ, который подчинен и подотчетен председателю СБ", - отмечал Бекетаев.

Третья глава регулирует вопросы финансирования деятельности СБ и аппарата СБ, а также порядок введения в действие закона.

"Данный проект закона направлен на приведение законодательных актов в соответствие с основным проектом закона о Совбезе. Законопроектом предусмотрено, что поправки, предполагаемые в Бюджетный кодекс, не распространяют на аппарат Совбеза требования по разработке стратегических планов. Наряду с этим, поправки в законы о нацбезопасности и правовых актах направлены на приведение в соответствие с положениями основного проекта закона, а также со ст. 33 Конституционного закона о президенте", - отмечал министр.

Совет безопасности был создан в 1991 году как консультативно-совещательный орган, образуемый президентом страны для выработки решений по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности, сохранению государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности республики, поддержанию социально-политической стабильности в стране, защите конституционных прав и свобод граждан.

Председателем Совбеза Казахстана является президент страны Нурсултан Назарбаев. В конце 2017 года Н.Назарбаев был наделен правом пожизненно возглавлять Совет безопасности страны. В проекте нового закона, размещенном на сайте парламента Казахстана, эта норма имеется.

Как пояснял журналистам министр юстиции, указанная норма вступила в силу еще в прошлом году.

"Эта норма (о праве Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез страны - ИФ-К) вступила в силу в прошлом году. (...) Она отражена в законе "О первом президенте", - сказал Бекетаев.

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Теги: Казахстан, Нурсултан Назарбаев
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