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Экстрадированный из РФ "народный генерал" таджикской оппозиции осужден на 25 лет

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Таджикистана приговорил к 25 годам лишения свободы одного из бывших лидеров Объединенной таджикской оппозиции Киёмиддина Гозиева (Саида Киёмиддини Гози), сообщили в четверг местные СМИ со ссылкой на информированный источник.

"Приговор в отношении бывшего лидера оппозиции был вынесен за закрытыми дверями примерно 10 дней назад в первом временном изоляторе города Душанбе. Гозиев признан виновным по трем статьям УК Таджикистана - "разжигание межнациональной и межконфессиональной розни", "публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя" и "измена родине"", - говорится в сообщении.

К.Гозиев был задержан в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге, куда прибыл после лечения в Иране, и экстрадирован в Таджикистан.

На митингах оппозиции в Душанбе в 1992 году, где выступал Гозиев, его называли "народным генералом".

Во время гражданской войны 1992-1997 годов в Таджикистане Объединенная таджикская оппозиция противостояла Народному фронту, подержавшему нынешнего президента республики Эмомали Рахмона. В июне 1997 года лидеры сторон конфликта подписали в Москве "Общее соглашение о мире в Таджикистане", положившее конец гражданской войне.

Во время войны Гозиев жил в Афганистане, откуда поддерживал Объединенную таджикскую оппозицию. После подписания Соглашения о мире вернулся на родину и стал членом одной из подкомиссий Комиссии по национальному примирению. Последние годы он проживал в Санк-Петербурге.

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Теги: Таджикистан, Киёмиддин Гозиев
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