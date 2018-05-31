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Парламент Дании поддержал запрет закрывающих лицо головных уборов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Парламент Дании в четверг большинством голосов высказался за запрет на ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо, сообщают датские СМИ.

"За" проголосовали 75 депутатов, "против" - 30. Запрет на ношение подобных видов одежды начнет действовать с 1 августа этого года.

Соответствующий законопроект поступил в парламент весной. Перед этим его рассмотрели правозащитные организации.

Отмечается, что за нарушение данного запрета предусмотрен штраф в 1 тыс. датских крон, штраф за четыре нарушения подряд составит 10 тыс. крон.

Под запрет попадают такие головные уборы, как паранджа и никаб. При этом закон не затронет ношение традиционных для европейцев зимних головных уборов: шапок, шарфов, кепок, капюшонов.

Подобные законы уже действуют в нескольких европейских странах, в частности во Франции, Бельгии и Австрии.

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Теги: Дания
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