Астронавты США более года не смогут командовать МКС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Американские астронавты более чем на год утратят возможность командовать Международной космической станцией (МКС), сообщил "Интерфаксу" источник на Байконуре.

"Американский астронавт Эндрю Фейстел примет командование станцией в июне. Затем в октябре он передаст полномочия командира МКС немецкому астронавту Александру Герсту. На этом командование американцев на МКС прекратится как минимум на год-полтора", - сказал источник.

На протяжении года, вплоть до следующего октября в командовании станции будут преобладать россияне. "Немецкий астронавт Александр Герст передаст командование станцией российскому коллеге Алексею Овчинину уже в декабре, затем в апреле 2019 года пост командира МКС займет другой россиянин Олег Кононенко, который, в свою очередь, передаст полномочия в июле 2019 года космонавту Олегу Скрипочке", - сказал источник.

Вслед за россиянами в октябре 2019 года командиром станции станет итальянский астронавт Лука Пармитано.

"Вернуть себе пост командира МКС американские астронавты смогут не ранее 2020 года", - сказал источник.