"Лига" и движение "Пять звезд" согласовали новый проект Совета министров Италии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Лидер партии евроскептиков "Лига" Маттео Сальвини и глава популистского движения "Пять звезд" Луиджи Ди Майо провели в Риме встречу, в ходе которой согласовали новый список кандидатов на министерские позиции, сообщают газеты La Stampa и La Repubblica.

До сих пор при обсуждении вопроса о новом правительстве основные споры вызывала кандидатура Паоло Савоны, которого партии хотели видеть на посту министра экономики Италии. Против кандидатуры Савоны резко выступал президент Италии Серджо Маттарелла. Он заявлял, что видит в Савоне, известном критикой в адрес ЕС и в адрес мер жесткой бюджетной экономии, опасность для экономики страны. В этой связи президент не одобрил предложенный ранее "Лигой" и движением "Пять звезд" состав правительства.

В новом списке, по данным СМИ, на место министра экономики Италии предложен профессор политической экономики в римском университете Тор Вергата - Джованни Триа.

Савону также оставят в правительстве - ему, как пишут СМИ, предложат должность министра по делам ЕС.

К дискуссии Сальвини и Ди Майо также присоединился Джузеппе Конте, за которым в новом списке сохранилась должность премьер-министра.

Сальвини в новом правительстве может стать главой МВД, а Ди Майо возглавить министерство экономического развития или министерство труда.

Итальянские политики уже долгое время не могут сформировать правительство. После многочисленных дискуссий Маттарелла предложил сформировать техническое правительство экономисту Карло Коттарелли.

Пока Коттарелли не предоставил президенту Италии собственный список кандидатов в министры, а в среду итальянские СМИ сообщили, что экономист видит возможность формирования политического, а не технического правительства. При этом, по данным источников газеты Il Sole 24 Ore, Коттарелли близок к тому, чтобы отказаться от попыток сформировать правительство. Издание даже сообщает, что он уже подтвердил участие в пятницу в мероприятии в Тренто, посвященном экономике. Это указывает на то, что уже в пятницу Коттарелли не планирует работать над формированием кабинета министров.