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Дальний беспилотник ВВС США провел 12-часовую разведку у западных границ РФ

Вблизи границ Калининградской области в четверг был также зафиксирован полет стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135V

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, способный вести разведку на сотни километров в глубину территории противника, в четверг совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний тяжелый беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более 12 часов курсировал вблизи границ этих российских регионов, находясь в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии. После вылета с базы в Италии маршрут его полета к российским рубежам на Балтике пролегал над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной, Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией.

Кроме того, в четверг днем у границ Калининградской области был зафиксирован полет стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135V с ботовым номером 64-14844 и позывным TOKEN42, поднявшегося с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Американский разведчик совершал длительный полет вдоль южных границ области, находясь в воздушном пространстве Польши.

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Теги: Россия, США
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