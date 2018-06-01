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Россия направит излишки прошлогоднего урожая зерна в нуждающиеся страны

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россия планирует в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН направить в качестве гуманитарной помощи в нуждающиеся государства излишки рекордного урожая зерна 2017 года, сообщает в пятницу газета "Известия".

"В марте глава МИДа Сергей Лавров обратился к президенту Владимиру Путину с соответствующим предложением. На письме уже стоит положительная виза главы государства", - говорится в публикации.

По информации издания, исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли предложил российской стороне организовать поставки зерна на гуманитарные нужды по линии программы. Речь идет о выделении излишков зерновых, образовавшихся в результате рекордного урожая и не реализованных в коммерческих целях, в качестве донорского взноса в натуральной форме. Об этом Лавров сообщил Путину в письме от 12 марта, на которое ссылается газета.

"Страну-получателя российской продовольственной помощи, сроки и объемы операции нам предлагается определить самим, исходя из потребностей нуждающихся стран, российских внешнеполитических приоритетов и решения логистических вопросов", - подчеркнул глава МИД РФ в письме президенту.

Он также отметил, что "направление избыточных запасов зерна на удовлетворение гуманитарных потребностей населения в нуждающихся странах послужит не только благородным целям и укрепит имидж России в качестве крупного гуманитарного донора, но и будет способствовать стабилизации рынка продовольственного сырья".

По данным издания, министерство сельского хозяйства РФ, МЧС и министерство финансов РФ уже прорабатывают вопрос об объемах излишков зерна, которые будут использованы для гуманитарной помощи. Ее могут отправить в страны Ближнего Востока, Восточной Африки, Южной Америки и СНГ.

В 2017 году Россия получила более 134 млн тонн урожая зерна при внутреннем потреблении 80 млн тонн, отмечается в статье.

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Теги: Россия, ООН
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