Антимонопольное ведомство Великобритании проверит похоронный рынок

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Антимонопольная служба Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) анонсировала начало проверки сферы похоронных услуг страны на предмет конкурентности и прозрачности, пишет The Financial Times.

Отмечается, что CMA по итогам расследования может выдвинуть обвинения в нарушении антимонопольного законодательства.

Рынок похоронных услуг Великобритании оценивается в 2 млрд фунтов стерлингов ($2,66 млрд).

Акции компании Dignity, единственного похоронного бюро, торгуемого на бирже, упали на новостях на 14%. При этом за последние три месяца капитализация фирмы выросла на 28% на фоне сильных показателей, вызванных ростом числа смертей и высоким спросом на похоронные услуги премиум-класса.