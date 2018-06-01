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В Баварии вступило в силу постановление о помещении распятий в общественных зданиях

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Постановление о помещении изображения христианского креста у входа в большинство общественных зданий вступило в пятницу в германской федеральной земле Бавария, сообщают немецкие СМИ.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер, который в апреле инициировал данное постановление, заявил, что "распятие является фундаментальным символом нашей баварской самобытности и образа жизни".

Однако, данное постановление, как отмечают СМИ, породило споры и критику в отношении Зедера.

Ряд немецких политологов считают, его Христианско-социальный союз (ХСС) - братская партия христианским демократам, возглавляемым Ангелой Меркель - понимает, что на намеченных на октябрь региональных парламентских выборах, конкуренцию ему составит право-популистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), выступающая против притока мигрантов из исламских стран.

Данное постановление должно вызвать симпатии у сторонников АдГ, и перетянуть их на сторону ХСС.

СМИ напоминают, что в 2017 году в Баварии было совершено несколько терактов, некоторые из которых устроили мигранты-мусульмане.

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Теги: Германи, Бавария
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