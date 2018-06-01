Индия не купит российские штурмовые винтовки из-за неподходящего калибра

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Индийские власти, планирующие закупить крупную партию высокотехнологичных штурмовых винтовок и карабинов, предпочли американские, израильские, южнокорейские варианты российским образцам, сообщает Indian Defence News со ссылкой на источники.

Окончательный выбор поставщика 72,5 тыс. штурмовых винтовок и 93,9 тыс. карабинов для вооруженных сил Индии еще не сделан.

В середине июня специальная комиссия минобороны Индии посетит производства, вошедшие в список из пяти потенциальных исполнителей заказа, среди которых - американский Colt's Manufacturing Company, американский филиал германской SIG Sauer GmbH и израильские оружейники. Однако российские производители уже исключены из списка потенциальных исполнителей заказа, отмечает портал.

"Россия дала положительный ответ на запрос по поставкам штурмовых винтовок, однако она не производит оружие подходящего нам калибра, так что ехать туда не имеет смысла", - рассказал порталу чиновник из Минобороны, пожелавший остаться неизвестным.

Изначально Индия направила запросы на поставку огнестрельного оружия 12 производителям, в том числе России. Отобранные индийскими властями пять производителей в июле-августе 2018 года представят в Индии свои образцы для тестов, по итогам которых будет окончательно определен исполнитель заказа.