Австрия экстрадирует в РФ обвиняемого в хищении бизнесмена Едрёнкина

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Компетентные органы Австрии в пятницу по требованию Генпрокуратуры РФ экстрадируют в Россию предпринимателя Дениса Едрёнкина, обвиняемого в хищении более 53 млн рублей, принадлежащих "Ирбитскому молочному заводу".

"Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры РФ с австрийскими коллегами уже в марте 2018 года удалось добиться решения о его выдаче. Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Дениса Едрёнкина экстрадируют в Россию", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По версии следствия, с ноября 2016 года по январь 2017 года в Уфе директор ООО "Агро Трейдинг" Едрёнкин, используя свое служебное положение, похитил более 53 млн рублей, принадлежащих "Ирбитскому молочному заводу".

Поскольку Едрёнкин скрылся от уголовного преследования и покинул Россию, в сентябре 2017 он был объявлен в международный розыск. Ему заочно было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.

"В январе 2018 года он был задержан на территории Австрии. В феврале генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Австрии запрос о его выдаче в Россию", - сказал Куренной, уточнив, что дело в отношении Едрёнкина находится в производстве Главного следственного управления МВД РФ по Башкортостану.