Порошенко и Помпео обсудили по телефону "Северный поток" и катастрофу МН17

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону усиление сотрудничества в области безопасности и продолжение санкций против России, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Президент поблагодарил американскую сторону за предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", - говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте Порошенко.

Также стороны обсудили вызовы безопасности в результате реализации проекта "Северный поток - 2".

Президент Украины отметил важность продолжения санкций против России; стороны скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования сбивания самолета рейса МН17.

Глава украинского государства проинформировал госсекретаря США о ходе реформ в стране в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом, в том числе о ходе процесса формирования антикоррупционной инфраструктуры.

Также сообщается, что Порошенко пригласил Помпео посетить Украину.