Эксперты спрогнозировали рост турпотока из Китая в КНДР после визита Ким Чен Ына в Пекин

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Эксперты ожидают существенного увеличения числа китайских туристов в Северной Корее в текущем году на фоне потепления отношений после мартовского визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Туроператоры в провинции Цзилинь, расположенной на северо-востоке Китая и граничащей с КНДР, готовят новые маршруты и пакетные туры в Северную Корею.

"В Северной Корее строятся несколько инфраструктурных проектов для туристических объектов", - заявил изданию представитель одной из цзилинских туркомпаний Чжэ Цзин.

По его словам, число туристов, совершающих трансграничные поездки из Цзилиня в КНДР, может увеличиться на 30-40% в 2018 году.