Легкомоторный самолет сел на шоссе в Калифорнии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Легкий самолет Cessna 172 приземлился на оживленную улицу Хантингтон-Бич в Калифорнии, после того как у него возникли проблемы с мотором, сообщает CBS.

Несмотря на то, что инцидент произошел в час-пик, женщине-пилоту удалось посадить самолет, не задев машины. Кроме того, отмечают СМИ, Cessna 172 удалось не задеть линии электропередач.

На борту находилась только пилот. Она предупредила диспетчеров, что у ее самолета возникли проблемы с мотором, после чего смогла посадить самолет.

Никто не пострадал, не было зафиксировано никакого ущерба.