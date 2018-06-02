В желудке погибшего в Таиланде черного дельфина нашли 80 пластиковых пакетов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Гринда или черный дельфин умер на юге Таиланда, несмотря на усилия океанологов, пытавшихся его спасти. Как сообщает "Би-би-си", в желудке у млекопитающего было найдено 80 пластиковых пакетов.

Эти пакеты весят в общей сложности около 8 кг. Из-за них черный дельфин не смог нормально питаться.

По последним подсчетам, количество пластика в мировом океане может утроиться в ближайшее десятилетие, если не будут приняты меры по сокращению неперерабатываемого мусора.

В Таиланде очень распространено использование пластиковых пакетов, и власти страны заявили, что подумают о введении налога на них.

Каждый год выбрасываемый пластик убивает несколько сотен морских животных. Этого черного дельфина нашли 28 мая в тяжелом состоянии. Специалисты установили тент от солнца и помогали млекопитающему оставаться на плаву, но спасти его не удалось.