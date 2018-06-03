Один человек убит в ювелирном торговом центре в Ереване

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В торговом центре "Мир золота" в Ереване на улице Хоренаци произошло убийство, говорится в сообщении полиции на фейсбуке.

"Второго июня из станции "скорой помощи" сообщили об обнаружении на территории торгцентра "Мир золота" тела мужчины лет сорока. Через пять минут поступила информация о госпитализации оттуда же 33-летнего мужчины с колото-резанными ранами", - говорится в сообщении.

Прибывшая на место оперативная группа выяснила, что, по предварительным данным, ранения, в том числе смертельные, нанес неизвестный во время ссоры.

"Личность подозреваемого удалось установить. Принимаются меры по его обнаружению. Обстоятельства инцидента уточняются, ведется следствие", - отметили в полиции Армении.