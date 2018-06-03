Главные новости
В миреКиев объяснил, почему Вышинский пока не может выйти из гражданстваМоскваВ Москве задержали киллера, убившего шесть лет назад друга "Деда Хасана"В миреGoogle прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллекта
В мире

В Житомирской области Украины задержали торговцев самодельными бомбами

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Житомирской области двух торговцев самодельными взрывными устройствами (СВУ) на основе тротила и изъяли у них еще 4,5 тыс. сигарет и 100 литров спирта, сообщили в СБУ.

"Правоохранители установили, что двое жителей районного центра организовали изготовление взрывных устройств в частном доме одного из сообщников. Тротиловые шашки и другие средства детонации дельцы получали от знакомых, которые ездили по личным делам в район проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт реализации взрывного устройства, изготовленного из шести тротиловых шашек общим весом более килограмма, за три тысячи гривен.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в рамках ранее открытого уголовного производства.

"Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства и работы фигурантов дела правоохранители изъяли еще одну тротиловую шашку весом двести граммов и незарегистрированное оружие травматического действия", - отметили в пресс-службе.

Также, в подсобном помещении одного из дельцов, обнаружены 4,5 тыс. пачек контрафактных сигарет и 100 литров спирта для изготовления фальсифицированной алкогольной продукции. По предварительным выводам, стоимость изъятой "продукции" составляет более 110 тыс. гривен.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина, Житомирская область
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Киев объяснил, почему Вышинский пока не может выйти из гражданстваКиев объяснил, почему Вышинский пока не может выйти из гражданства
В Государственной миграционной службе Украины заявили, что гражданин, которому сообщено о подозрении, не может отказаться от паспортаПодробнее
 Эр-Рияд пригрозил Дохе военной акцией в случае приобретения российских С-400Эр-Рияд пригрозил Дохе военной акцией в случае приобретения российских С-400
Посол Катара заявлял, что эмират заинтересован в российских ЗРСПодробнее
 Google прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллектаGoogle прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллекта
Сотрудники компании выступили против "проекта Мэйвен", который использует искусственный интеллект для корректировки целей ударов беспилотниковПодробнее
 Извержение вулкана на Гавайях привело к разрушению почти 90 домовИзвержение вулкана на Гавайях привело к разрушению почти 90 домов
Килауэа начал извергаться почти месяц назадПодробнее
США и КНДР пока не решили, кто заплатит за президентский люкс Ким Чен Ына в СингапуреСША и КНДР пока не решили, кто заплатит за президентский люкс Ким Чен Ына в Сингапуре
Пхеньян хотел бы, чтобы расходы взяла на себя другая сторона, но может обидеться, если платить будут американцыПодробнее
 Visa объяснила массовые проблемы с обслуживанием карт аппаратным сбоемVisa объяснила массовые проблемы с обслуживанием карт аппаратным сбоем
Компания заявила, что сейчас операции проводятся в режиме, "близком к нормальному"Подробнее
 Apple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOSApple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOS
Ранее Роскомнадзор дважды потребовал удалить приложение из App StoreПодробнее
 Партия Марин Ле Пен официально переименована в "Национальное объединение"Партия Марин Ле Пен официально переименована в "Национальное объединение"
"Национальный фронт" получил новое название и логотип спустя 45 лет своего существованияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреКиев объяснил, почему Вышинский пока не может выйти из гражданстваМоскваВ Москве задержали киллера, убившего шесть лет назад друга "Деда Хасана"В миреGoogle прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллектаВ миреИзвержение вулкана на Гавайях привело к разрушению почти 90 домовВ миреApple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOSВ миреСША и КНДР пока не решили, кто заплатит за президентский люкс Ким Чен Ына в Сингапуре

На мусорном полигоне "Часцы" в Подмосковье ликвидировали тление

Ребенок погиб на заброшенной стройке в Ставрополье

Один человек убит в ювелирном торговом центре в Ереване

Минэнерго отчиталось о выполнении сделки ОПЕК+

В России стало на 20% меньше школьников

Российская военная полиция выставила наблюдательные посты в сирийских населенных пунктах

Козак объяснил рост цен на топливо в России

Один из лидеров талибов задержан в Афганистане

Задержание произошло в одном из сел на границе с Таджикистаном Подробнее

Шарапова победила шестую ракетку мира

В желудке погибшего в Таиланде черного дельфина нашли 80 пластиковых пакетов

Что произошло за день: суббота, 2 июня

Задержание убийцы друга "Деда Хасана" и старт избирательной кампании в Москве Подробнее

Мединский назвал "культурным мазохизмом" поддержку проектов, направленные против РФ

МИД Сирии призвал американцев покинуть район эт-Танф

Киев объяснил, почему Вышинский пока не может выйти из гражданства

Киев объяснил, почему Вышинский пока не может выйти из гражданстваВ Государственной миграционной службе Украины заявили, что гражданин, которому сообщено о подозрении, не может отказаться от паспорта Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru