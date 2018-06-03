В Житомирской области Украины задержали торговцев самодельными бомбами

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Житомирской области двух торговцев самодельными взрывными устройствами (СВУ) на основе тротила и изъяли у них еще 4,5 тыс. сигарет и 100 литров спирта, сообщили в СБУ.

"Правоохранители установили, что двое жителей районного центра организовали изготовление взрывных устройств в частном доме одного из сообщников. Тротиловые шашки и другие средства детонации дельцы получали от знакомых, которые ездили по личным делам в район проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт реализации взрывного устройства, изготовленного из шести тротиловых шашек общим весом более килограмма, за три тысячи гривен.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в рамках ранее открытого уголовного производства.

"Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства и работы фигурантов дела правоохранители изъяли еще одну тротиловую шашку весом двести граммов и незарегистрированное оружие травматического действия", - отметили в пресс-службе.

Также, в подсобном помещении одного из дельцов, обнаружены 4,5 тыс. пачек контрафактных сигарет и 100 литров спирта для изготовления фальсифицированной алкогольной продукции. По предварительным выводам, стоимость изъятой "продукции" составляет более 110 тыс. гривен.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.