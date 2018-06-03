Полиция Берлина ранила проявлявшего агрессию мужчину в соборе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Полиция в воскресенье выстрелила в ногу мужчины, который проявлял агрессию в кафедральном соборе в Берлине.

"Примерно в 16:00 по местному времени полиция выстрелила в мужчину, который бесчинствовал в Берлинском соборе. Он был ранен в ногу", - говорится в заявлении полиции, опубликованном в твиттере.

Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.

^yt — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 3 июня 2018 г.

Ранее поступали сообщения о стрельбе в районе Берлинского кафедрального собора. Территория здания была оцеплена полицией.