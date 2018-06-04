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Лавров проведет переговоры с коллегами из стран БРИКС в Претории

Есть обновление от 04:38

Запланировано обсуждение подготовки к саммиту "пятёрки" в Йоханнесбурге в июле

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Претории в понедельник, сообщил департамент информации и печати МИД РФ.

"Министры проведут углубленный обмен мнениями о ситуации в "горячих точках", общих задачах по противодействию новым вызовам и угрозам, в первую очередь, в деле борьбы с международным терроризмом и обеспечения международной информационной безопасности. Особое внимание будет уделено подготовке к юбилейному десятому саммиту "пятерки" 25-27 июля 2018 года в Йоханнесбурге", - говорится в сообщении российского дипведомства.

В МИД отмечают, что в ходе саммита также будут затронуты вопросы координации действий стран БРИКС.

"Объединение совместно ищет новые источники экономического роста. Сыграло важную роль в продвижении реформы МВФ. Созданы Новый банк развития и Пул условных валютных резервов, призванные способствовать модернизации глобальной архитектуры управления и финансовой безопасности. "Пятёрка" выступает за реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения об изменении климата", - напомнили на Смоленской площади.

В Москве отмечают, что "пятерка" стран БРИКС совместно отстаивает сохранение основ международной торговли и " роли ВТО как ее фундамента и единственной универсальной площадки, на которой вырабатываются правила мировой торговли".

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Теги: БРИКС, Сергей Лавров
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