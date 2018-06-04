Байкер из России насмерть сбил ребенка в Таджикистане

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - На севере Таджикистана под колесами мотоцикла российского байкера погиб школьник, сообщили в понедельник в пресс-центре МВД республики.

"Гражданин России Иван Виниченко, проживающий в Истикимском районе Новосибирской области, при движении на автодороге "Канибадам-Дехмой" на территории сельского джамоата Шарифова города Канибадам на мотоцикле "БМВ" не смог обеспечить безопасность дорожного движения и совершил наезд на пешехода, ученика пятого класса Содикова Эхсонджона", - говорится в сообщении.

В МВД сообщили, что ребенок скончался в больнице. Сотрудниками милиции проводится проверка.