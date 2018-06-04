Украина собралась расширить санкции против физических и юридических лиц РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины принял решение в месячный срок подать предложение в Совет национальной безопасности и бороны (СНБО) по расширению санкций в отношении физических и юридических лиц.

Соответствующее постановление Кабмина, принятое на заседании 23 мая, обнародовано на "Правительственном портале".

"...одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам... и юридическим лицам...", - указано в правительственном постановлении.

Список физических и юридических лиц, в отношении которых предлагается расширить санкционные списки, не обнародован как документ служебного пользования.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман выступал за усиление санкционной политики в отношении РФ.

Как сообщалось, Украина в мае расширила и продлила до мая 2021 года введенные в 2015 и 2017 годах санкции в отношении предприятий и компаний РФ, работающих в интересах сектора безопасности и обороны РФ, а также украинских предприятий ОП, работающих на территории Крыма.