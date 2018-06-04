Пытавшегося ввезти в Литву гашиш на 1 млн евро россиянина арестовали

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Гражданин России арестован в Литве после неудачной попытки ввезти в страну в автомобиле 106 кг гашиша стоимостью около 1 млн евро, сообщает в понедельник агентство BNS.

Автомобиль Cadillac CTS был остановлен патрулем Каунасской территориальной таможни поздно вечером в минувший четверг. Россиянин, который ехал с женой и двумя малолетними детьми, сказал таможенникам, что они путешествуют по Европе. Но поведение водителя вызвало подозрение у таможенников, было принято решение проверить машину при помощи мобильной системы рентген-контроля на погранпереходе Кибартай.

Проверка показала, что в днище и порожках машины оборудованы тайники. Из них было извлечено 106 килограммов гашиша, стоимость которого на черном рынке составляет около 1 млн евро.

Россиянин арестован на два месяца, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Жену россиянина опросили, после чего ей с двумя детьми было разрешено вернуться на родину.