Папа римский собрался обсудить изменение климата с главами BP и Exxon

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск пригласил руководителей крупнейших нефтегазовых корпораций на конференцию в Ватикан для того, чтобы обсудить с ними вопросы изменения климата, пишет La Stampa.

Конференция пройдет 8-9 июня, встреча понтифика с главами компаний намечена на ее второй день.

Свое участие в конференции уже подтвердили глава BP Plc Уильям Дадли и гендиректор ExxonMobil Даррен Вудс, ожидается также присутствие топ-менеджеров итальянской Eni, британо-голландской Shell и норвежской Equinor (ранее известная как Statoil).

"Мы надеемся, что такой диалог поможет разработать решения сразу двух проблем, а именно управление рисками изменения климата, при этом обеспечивая растущий спрос на электроэнергию, что необходимо для борьбы с бедностью и повышения уровня жизни в развивающихся странах", - говорится в пресс-релизе Exxon.

Папа Франциск известен своим интересом к вопросам экологии и изменения климата. В частности, в 2015 году он опубликовал папскую энциклику на тему защиты окружающей среды, в которой особое внимание уделялось изменению климата, загрязнению водных ресурсов и защите биологического разнообразия.