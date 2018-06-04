Сенатор Назарбаева предложила создать азиатский "шенген"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана, старшая дочь президента страны Дарига Назарбаева предлагает создать для стран Центральной Азии общую визу.

"Важно стимулировать не только развитие туризма Казахстана и Узбекистана, но и приезд в наши страны туристов из дальнего зарубежья, которые хотят увидеть все достопримечательности Центральной Азии сразу, а для этого нужно создавать общую визу", - сказала Назарбаева журналистам после встречи членов комитета сената с узбекскими коллегами.

По информации пресс-службы, Назарбаева предложила назвать азиатский шенген "Silk viza".