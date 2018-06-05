Власти Германии обеспокоились критическим сокращением насекомых в стране

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - По данным правительства Германии, в стране критическим образом снизилось количество насекомых. В связи с этим необходимо принять срочные меры по предотвращению возможных последствий для экосистемы и человека, говорится в отчете министерства охраны окружающей среды ФРГ. Об этом сообщают газета Westdeutsche Zeitung (WAZ) и другие издания медиагруппы Funke.

Из 8 тысяч занесенных в Красную книгу видов насекомых в Германии 42% находятся под угрозой исчезновения, уже вымерли, исчезли или являются крайне редкими, говорится далее в документе. Особенно опасным считается вымирание насекомых-опылителей. Из 557 исследованных на данных момент видов диких пчел более 40% находятся под угрозой исчезновения.

"Исчезновение видов происходит не в далеких странах, а прямо перед дверью нашего дома", - заявила в интервью WAZ министр охраны окружающей среды Свенья Шульце. Она сообщила о старте программы мер по защите насекомых. По словам министра, необходимы "перемены в политике в отношении пестицидов, улучшение мониторинга популяций насекомых и расширение сельскохозяйственных угодий, на которых могут жить насекомые".

Отчет будет официально представлен 6 июня на конференции федеральных земель по вопросам защиты окружающей среды в Бремене. До конца лета Шульце планирует скоординировать с земельными властями меры по мониторингу насекомых по всей стране.

Ранее европейские экологи в опубликованной в PLoS ONE статье заявили, что биомасса летающих насекомых в национальных парках Германии за 27 лет снизилась на 76 процентов. По мнению ученых такая тенденция может привести к "экологическому армагеддону".

Погодные колебания, использование земель и изменение среды обитания не объясняют такого падения и ученые пока что не могут найти его причины.

Количество летающих насекомых уменьшается не только в Европе. Три года назад ученые сообщали о загадочной болезни, которая уничтожила 42 процента пчел в США, а в прошлом году появилось сообщение о резком падении численности бабочек-монархов в Северной Америке.