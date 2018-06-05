Премьер Новой Зеландии вернется к работе через 1,5 месяца после родов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн не собирается уходить в декретный отпуск вплоть до рождения ее ребенка, ожидающегося примерно 17 июня, пишет во вторник The Guardian.

Согласно плану Ардерн, после родов в одной из больниц Окленда она уйдет в декрет на полтора месяца, а затем вернется к исполнению обязанностей премьер-министра. На время отпуска по уходу за ребенком ее обязанности будет исполнять вице-премьер Уинстон Петерс. Глава правительства пообещала, что будет постоянно находиться на связи с Петерсом и кабинетом министров.

По словам Ардерн, она узнала о беременности 13 октября, за две недели до вступления в должность премьер-министра Новой Зеландии. Это первый ребенок 37-летнего политика.

Ардерн является лидером Лейбористской партии Новой Зеландии. Ее партнер Кларк Гейфорд - популярный в Новой Зеландии ведущий программы о рыбалке.

Она станет второй женщиной в мире, которая родит ребенка, занимая пост главы правительства. Первой такой женщина стала бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто, которая родила дочь в 1990 году, возглавляя пакистанское правительство.