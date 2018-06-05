"Украинская биржа" попросила Киев ослабить запрет на использование ПО МосБиржи

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Фондовая площадка "Украинская биржа" обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой отменить или отстрочить на год санкции в части использования программного обеспечения (ПО) биржевых торговых систем, произведенного ПАО "Московская биржа".

"Украинская биржа" в фейсбуке отметила отмечает, что запрет на использование торговых систем "ПО Plaza" и "ПО Forts" фактически действует против украинских субъектов хозяйствования, а не объекта санкций.

Кроме того, "Украинская биржа" сообщила, что биржевой совет утвердил решение объявить публичный международный тендер на покупку новой торгово-клиринговой системы.

Как сообщалось, "Московская биржа" включена в обновленный список юридических лиц, к которым на Украине применяются персональные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Помимо блокировки активов и ограничения торговых операций, они предполагают также запрет передачи технологий и прав интеллектуальной собственности, а также запрет украинским компаниям использовать в своей деятельности электронные торговые системы "ПО Plaza" и "ПО Forts".

Среди введенных ограничений для "Московской биржи" - ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования. Санкции введены сроком на три года.

"Московская биржа" ранее владела крупными долями в двух из трех ведущих украинских фондовых биржах - ПФТС и "Украинская биржа", а программное обеспечение "МосБиржи" выступало основой для ПО "Украинской биржи".

"Московская биржа" в 2016 году вышла из капитала украинских бирж, однако представители регулятора - Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины - выражали опасения из-за того, что ПО украинских площадок по-прежнему зависит от "МосБиржи".

После введения санкций против "МосБиржи" в пресс-службе ПФТС "Интерфаксу" сообщили, что биржа использует программное обеспечение торговой системы X-Stream. "Обладателем исключительных прав на программное обеспечение X-Stream выступает OMX Technology (основана в Стокгольме, Швеция), которая в настоящее время является дочерней компанией международного биржевого холдинга NASDAQ OMX, главный офис которого расположен в Нью-Йорке, США", - сказал представитель ПФТС.

"Украинская биржа", в свою очередь, отложила планы по запуску новых фьючерсных контрактов до принятия окончательного решения по замене ПО. Биржа также напомнила, что в начале 2018 года она инициировала и планово реализует внутренний проект по замене ПО.