На Украине покончил с собой режиссер Леонид Кантер

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Полиция Черниговской области Украины расследует обстоятельства самоубийства в Бахмачском районе украинского продюсера, режиссера, путешественника и писателя Леонида Кантера.

Сигнал в полицию поступил вечером 4 июня, говорится в сообщении полиции области. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа полиции обнаружила тело 36-летнего мужчины. В сообщении полиции не указана фамилия погибшего.

Заведено уголовное дело, проверяются все обстоятельства происшествия.

Между тем, по данным местных СМИ, речь идет о Кантере. Кроме того, факт его смерти подтвердил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Игорь Луценко. "Леонид Кантер мертв. Ужас. Это человек, который меня поддерживал по жизни. Шок", - написал он на странице в фейсбуке.

Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало подтвердил интернет-изданию "Украинская правда", что погибший - Кантер, а также сообщил о наличии предсмертной записки.

Кантер родился в 1981 году. В 2003 году он основал киностудию "Лизард филмс", которая сняла около 50 короткометражных, несколько полнометражных и документальных лент. В 2007 году Кантер поселился на хуторе Обирок в Черниговской области и превратил его в творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия и народные праздники, например, фестиваль "Хлеб своими руками" и первый афроэтнический фестиваль "Мама Африка".